Elezioni regionali nel nisseno: Caltanissetta prateria senza confini e terra di conquista elettorale

E’ una prateria senza confini ma anche una terra di conquista la città di Caltanissetta dal punto di vista elettorale. Consegnati i simboli adesso si lavora alacremente alla chiusura delle liste. Pochi pochissimi i candidati nisseni per le regionali con un punto interrogativo per Michele Mancuso che forse correrà per l’uninominale alla camera per Forza Italia oltre che nel collegio nisseno per l’ars, ma Mancuso anche se residente a Caltanissetta in realtà è di Milena. E poi il capoluogo è terra di conquista è tutta gelese, o meglio i posti in lista. Chiusa la lista per le regionali di Cateno De Luca, con Angelo Bellina, Giampiero Modaffari e la nissena Marzia Maniscalco è ancora in forse la presenza del nisseno Gianluca Bruzzaniti nella lista di Fratelli D’Italia. In forse nonostante l’appoggio del presidente uscente Musumeci la candidatura di Pino Federico nella lista dei meloniani.

Mentre ad insidiare l’elettorato di Giuseppe Catania candidato di Fratelli D’Italia di Mussomeli e sindaco del paese c’è non solo la candidatura di Gero Valenza nella lista di Italia Viva ma pare che la candidata femminile si stata trovata dal Pd a Mussomeli dopo il diniego di Annalisa Petitto. E’ in odore di candidatura anche Rosalba Panvini ex soprintende ai beni culturali, i bookmakers della politica la danno per candidata nella lista dei centristi. Resta l’incognita cinque stelle Nuccio di Paola deputato uscente è l’unica certezza , Ketty Damante deputata di Gela in forse aspira ad un seggio alla camera, incassato il no del presidente del consiglio comunale di Caltanissetta Giovanni Magrì, della vice sindaco Grazia Giammusso, dell’assessore Marcello Frangiamone, si è parlato addirittura di una doppia candidatura per Dedalo Pignatone deputato nazionale uscente di San Cataldo che dovrebbe essere ricandidato ed immolarsi anche alle regionali. (IB)