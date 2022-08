Covid. Boom di guarigioni in Sicilia; sono 710 i nuovi casi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono 710 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 6.010 tamponi processati. Ieri erano 1.920. Il tasso di positività è al 12%%, in diminuzione rispetto al 15% ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi a livello nazionale.

Gli attuali positivi sono 129.291 con 21.230 guariti e 16 vittime, che portano il totale dei decessi in Sicilia a 11.817. A livello provinciale la distribuzione dei casi si registrano 181 casi a Palermo, 129 a Catania, 102 a Messina, 51 a Siracusa, 75 a Trapani, 53 a Ragusa, 31 a Caltanissetta, 73 ad Agrigento, 15 ad Enna.