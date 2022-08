Campofranco, conclusi festeggiamenti S.Calogero.Sagra dei Pupi di pane

CAMPOFRANCO – (Dal Comune) – Si sono conclusi ieri Lunedì 1 Agosto i festeggiamenti in favore di San Calogero a Campofranco. Sono stati dei giorni di festa che hanno visto la partecipazione ed il coinvolgimento di centinaia di persone durante tutta la settimana ma soprattutto dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, si è tornati a respirare quell’aria di gioia e devozione che da sempre caratterizza queste giornate.Ritornare a camminare in processione per le vie del nostro paese, accompagnati dalla nostra banda musicale e dalle preghiera dei fedeli ha riportato alla memoria emozioni e ricordi passati.La Sagra dei Pupi di pane, la rappresentazione del gruppo folkloristico, le meravigliose luminarie colorate e i maestosi e spettacolari fuochi d’artificio, la Fontana della Rinascita tornata a zampillare ed il consueto concerto del Lunedì, hanno fatto da cornice alla festa rendendola ancor più ricca. Il contributo di ognuno di noi è stato fondamentale per la riuscita della festa e adesso non resta che riversare questo spirito di unione nella realtà quotidiana dando pieno significato al termine comunità condivendo i valori fondanti e il dovere civico.Per tutto questo e per ciò che verrà in futuro, l’amministrazione di Campofranco ringrazia sentitamente tutti coloro i quali hanno partecipato alla riuscita di questi festeggiamenti: Don Luciano e Padre Enzo, la Confraternita S.S. Sacramento, la Pro-Loco, l’associazione “Campofranco nu cori”, l’associazione Giovani di Santa Rita, l’associazione TrinaSoteira – Ordine Sacro di San Giorgio, il Glorioso Complesso Bandistico “M.Saia” e i Tamburinari.Infine un grande ringraziamento va a Toni Pera che nonostante la lontananza porta nel cuore il suo paese facendolo brillare ogni anno.Al prossimo anno!