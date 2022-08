Caltanissetta, in arrivo 2 mln per ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali

“Il ministero dell’Istruzione ha destinato alla Sicilia oltre 34 milioni di euro grazie al Bando PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali.

Si tratta di 7,1 milioni per la provincia di Palermo, 2,9 milioni per la provincia di Agrigento, 2 milioni per la provincia di Caltanissetta, 8 milioni per la provincia di Catania, 1,2 milioni per la provincia di Enna, 4,2 milioni per la provincia di Messina, 2,4 milioni per la provincia di Ragusa, 3 milioni per la provincia di Siracusa, 3,2 milioni per la provincia di Trapani”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Nino Minardo, coordinatore della Lega in Sicilia.