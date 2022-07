Serradifalco. Minoranza consiliare del M5S chiede convocazione del Consiglio comunale contro aumento di alcuni tributi comunali

SERRADIFALCO. Iniziativa del gruppo consiliare M5S contro gli aumenti che riguardano le tariffe del canone di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per le aree e del canone per gli spazi mercatali. I quattro consiglieri di minoranza hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale per approvare la modifica del regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali.

Secondo i consiglieri del M5S, <Dalla lettura degli articoli 1, commi dall’816 all’842 non si evince quale sia stata la motivazione per un aumento di oltre il 200% della tassa succitata>. I consiglieri di minoranza, pertanto, hanno proposto di <Modificare il regolamento in modo da prevedere una rimodulazione del canone non superiore all’importo corrispondente all’anno 2020 mantenendolo almeno per i prossimi 5 anni>. La minoranza consiliare ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale in seduta urgente e aperto alla partecipazione della cittadinanza.