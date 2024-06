Caltanissetta, Noi Moderati: “Leali a Tesauro, lo sosterremo convintamente”

Sono passati tre mesi da quando il gruppo dei Noi Moderati ha formalizzato, con la propria lista, il sostegno della candidatura dell’Avv. Walter Tesauro candidato sindaco espressione della coalizione di centrodestra. Oggi sono stati raccolti i primi frutti, con quasi 1800 voti di lista il partito ha già eletto Vincenzo Piscopo con 497 preferenze.

Nella lista dei “sogni per Caltanissetta” consegnata ufficialmente all’ Avv Tesauro, unitamente al manifesto politico che è stato poi integrato nel programma del candidato sindaco, il primo sogno, quindi, si è avverato: garantire una rappresentanza in seno al consiglio comunale, non era scontato.

In una nota del comitato cittadino si legge, …“saremo leali all’interno della coalizione e garanti del rispetto delle obbligazioni programmatiche sottoscritti con gli elettori, sosterremo in questo ballottaggio convintamente Walter Tesauro, coerentemente con quanto fatto sino adesso, siamo in campagna elettorale forti delle proposte prioritarie da realizzare per il rilancio della città, rappresentiamo la versa novità politica nello scenario locale, ma anche nazionale ed europeo, con Walter Tesauro sindaco, i nostri sogni prenderanno forma. Grazie a chi ci ha votato e a chi vorrà unirsi in questo bellissimo percorso. E adesso, andiamo avanti”. Mancano meno di due settimane per conoscere il destino della città, ne vedremo delle belle.