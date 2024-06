Morte due donne dopo essere state travolte da un treno

Due persone sono morte dopo essere state travolte da un treno. E’ accaduto a Montesilvano Marina in Abruzzo. Le due, stando alle testimonianze raccolte, sono state viste mentre si avvicinavano ai binari mano nella mano.

Il treno coinvolto è il FrecciaRossa 9810 Milano-Pescara. Immediato l’intervento del 118, ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. I treni in transito hanno registrato ritardi fino a 140 minuti.

La circolazione sta gradualmente riprendendo, ma è fortemente rallentata. Sul posto i carabinieri e la Polfer. Proseguono gli accertamenti per identificare le due vittime, una donna e una bambina.