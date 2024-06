Sicilia. Si fingono carabiniere e avvocato per truffare una 80enne, ma i Carabinieri li arrestano

Fingendosi carabiniere, un truffatore aveva informato una 80enne di Trapani di un grave incidente stradale causato dalla figlia. Poco dopo, il complice si era presentato a casa della donna quale sedicente avvocato, facendosi consegnare quasi 9.000 euro.

I due sono stati fermati da una pattuglia dei Carabinieri di Trapani, che hanno rinvenuto il denaro e i numerosi gioielli sottratti all’anziana, scoprendo che due giorni prima avevano colpito anche ad Alcamo, inducendo una signora di 89 anni a consegnare loro monili e preziosi per 15.000 euro.

Questo tipo di truffe è ancora molto diffuso. I Carabinieri invitano a diffidare delle apparenze, a non aprire mai la porta agli sconosciuti e ricordano anche che le forze dell’ordine non chiedono denaro per il pagamento di cauzioni. In caso di necessità, non bisogna esitare a chiamare il 112.