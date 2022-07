San Cataldo. Patologia mammaria: la Casa di Cura “Regina Pacis” inserita nel circuito internazionale “Breast Centres Network”

SAN CATALDO. La Casa di Cura “Regina Pacis” di San Cataldo (CL) è ufficialmente inserita nel “Breast Centres Network”, circuito internazionale comprendente i Centri che si occupano della patologia mammaria.

Avere a disposizione un Breast Center per chi ha un tumore al seno vuol dire essere presa per mano e avere maggiori chance di essere curata al meglio, secondo elevati standard internazionali e da personale altamente specializzato per il carcinoma della mammella.

Vuol dire avere a disposizione strutture di alto livello organizzate secondo criteri scientifici precisi, condivisi su tutto il territorio italiano – senza distinzioni tra nord, centro e sud – le cui prestazioni vengono valutate periodicamente e confrontate, in cui si assicura l’aggiornamento sia del personale sia della strumentazione utilizzata.

Vuol dire, ancora, avere la possibilità di partecipare a studi clinici multicentrici, nazionali e internazionali, e di avere accesso alle terapie più innovative.