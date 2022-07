Mussomeli, le congratulazioni del sindaco Catania all’ing. Vincenzo Spera per la sua nomina a Commissario straordinario Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

MUSSOMELI – “Esprimo viva soddisfazione e sincero apprezzamento per la nomina del nostro concittadino ed amico Vincenzo Spera a Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. L’ingegnere Vincenzo Spera, infatti, in questi anni ha dato prova di grande professionalità e competenza negli incarichi che lo hanno visto ai vertici della struttura tecnica degli Ospedali palermitani e sono certo

che anche questa volta saprà dimostrare il suo grande valore professionale ed umano. E’ una grande soddisfazione per l’intera comunità mussomelese a testimonianza delle eccellenze che questa terra sa esprimere. Auguro buon lavoro al nostro Vincenzo Spera”.