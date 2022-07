Finanziati al Libero Consorzio di Caltanissetta con i fondi del Pnrr lavori per riqualificare palestre di tre Istituti scolastici nel Nisseno

CALTANISSETTA. Ulteriore boccata di ossigeno, in termini di finanziamenti ottenuti dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per gli edifici scolastici del territorio provinciale. Pochi giorni fa, il 13 luglio scorso, durante una riunione con i dirigenti scolastici della provincia, l’Ing. Alongi – Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – aveva garantito il massimo impegno sia sul fronte delle strade provinciali che su quello dell’edilizia scolastica, seppure l’Ente attraversi una gravissima situazione di deficit di personale, tecnico ed amministrativo.

E così, dopo gli appalti di lavori negli edifici scolastici del Liceo Industriale “Morselli” e del Liceo Scientifico e Geometra “Vittorini – Maiorana”, adesso è la volta di tre importanti finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione Istruzione e ricerca – Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, il cui avviso pubblico risale al 2 dicembre 2021.

Trattasi, per tutti gli interventi finanziati, di lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza, anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi delle palestre scolastiche e dei servizi annessi, esistenti presso tre Istituti di istruzione secondaria superiore.

Nel dettaglio, a beneficiare di queste ingenti risorse finanziarie, considerato che la ex Provincia ha fatto la parte del leone in questo avviso bando avendo ottenuto un finanziamento di complessivi € 2.334.000,00 sui 5.243.341,00 disponibili, sono:

1. Istituto Liceo scientifico e linguistico “Elio Vittorini” – € 580.000,00;

2. Istituto di istruzione superiore “Eschilo” – € 588.000,00;

3. Istituto di istruzione superiore “Ettore Maiorana” – € 1.166.000,00

Le scuole di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, si ricorda sono 18 e sono ubicate soprattutto a Caltanissetta e Gela, ma anche a Mussomeli, Mazzarino e Niscemi.

A tutti i dirigenti degli istituti, pochi giorni fa, è stata inviata una nota, annunciata in quella stessa riunione tra dirigenti scolastici e Commissario Straordinario, sono pure stati garantiti i fondi necessari, all’interno del budget che ciascuna scuola riceverà dalla ex Provincia, per l’affidamento a “terzo responsabile” di tre servizi specialistici e cioè quelli della conduzione e manutenzione dell’impianto antincendio, della conduzione e manutenzione dell’impianto idrico/sanitario e della conduzione e manutenzione dell’impianto elettrico.

“Questi ultimi servizi –ha ribadito Alongi – consentiranno una più efficiente e celere procedura per le manutenzioni degli impianti degli istituti scolastici oltre che, ovviamente, per verificarne il corretto funzionamento, secondo la legislazione tecnica in materia”.