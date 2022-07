Eccellenza. Arialdo Giammusso: “Non ho fallito, mi sono solo stufato di sentire chiacchiere e polemiche sterili; mai risentimenti con la Nissa”

Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta dell’ex presidente Arialdo Giammusso sulle vicende legate alla Nissa.

” Ho letto tutti i commenti al post del presidente della Nissa, Sergio Iacona, e con serenità d’animo, l’unica replica che mi nasce spontanea è: “ma chi me l’ha fatto fare?”. E pensare che ho portato una squadra quasi inesistente (perché scomparsa da tanti anni ) ad essere rispettata in Eccellenza, abbiamo disputato una semifinale play off persa in maniera immeritata, nell’ultimo campionato a dicembre eravamo al primo posto senza il sostegno di nessuno, senza campo, senza strutture. Poi un calo nei risultati ma mai nessun problema di salvezza avendo concluso il campionato a 25 punti dalla zona retrocessione. Potevamo fare di più? Certamente, io il campionato volevo vincerlo ma io da solo non bastavo. Ho lanciato tanti appelli e sostenevo pure i tifosi pagando loro anche il pullman per le trasferte.

Ho anche fatto l’amico ed il primo tifoso oltre che il presidente. Per la squadra ero un riferimento “paterno” ed ero sempre pronto a risolvere qualsiasi problema, sia personale che sportivo dei ragazzi. Questo ero e tanto altro… A portare in giro la storiella del dittatore, era qualche persona che vuol far calcio senza uscire un quattrino e mettersi a petto in fuori la domenica al campo. Poi a dicembre, dopo la morte di mio padre ho perso tanta voglia, incoraggiato da nessuno e attaccato violentemente dopo la sconfitta con la squadra che poi vinse il campionato. Tutti volevano che mollassi, e forse sarebbe stato giusto che lo facessi proprio allora con la squadra in seconda posizione in classifica.

Lo volevano tutti, tranne i miei ragazzi che ancora mi stimano, tranne gran parte dei dirigenti del calcio siciliano che mi considerano un amico e per molti aspetti un dirigente competente ed lungimirante. Ho commesso errori come tutti gli uomini nella vita e nel calcio fanno. Nei commenti al comunicato del Presidente Iacona purtroppo, tranne qualche eccezione, ho letto solo veleno! Io non ho fallito, io mi sono solamente stufato di sentire tante chiacchiere e tante polemiche sterili!!

Ma chi me l’ha fatto fare a togliere tempo alla mia famiglia, al mio lavoro, ai miei amici, a spendere denaro per poi leggere questo squallore, queste cattiverie gratuite? Non considerate questa risposta come quella di un presidente in pensione ma solo quella di un uomo vero che vive di sentimenti e di passioni! Ho letto cose che sono lontanissime dai miei pensieri e nelle quali non mi riconosco. Come potrei volere il male per una mia creatura? Si, ho dei risentimenti personali con alcuni dirigenti: MAI CON LA NISSA! In settimana incontrerò il presidente Iacona per un chiarimento personale dopo le diverse inesattezze presenti sul suo comunicato. La prima cosa che gli dirò sarà: “io i fiumi, quelli puliti e non riempiti di fango, li navigo e soprattutto non aspetto mai sulla riva!”. Forza Nissa e soprattutto forza Caltanissetta.

Arialdo Giammusso