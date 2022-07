Caltanissetta, Tomaselli ancora senza manto. Iacona (Nissa): “Siamo preoccupati per la preparazione atletica”

Lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta da diversi mesi è al centro dell’attenzione per il rifacimento del manto erboso sintetico. Un intervento ritenuto necessario che, però, ha subito diversi rallentamenti e interruzioni per diversi motivi. “Giustificazioni” che, però, non risolvono il problema delle società sportive che devono utilizzare il campo in vista dell’apertura delle nuove stagioni.

L’allarme è stato lanciato anche dal presidente della Nissa Sergio Iacona: “A giorni la squadra dovrà iniziare la preparazione per il prossimo campionato e lo stadio Tomaselli Pian del Lago non è ancora disponibile perchè i lavori per il rifacimento del manto erboso del terreno di gioco non sono ancora stati completati, per cui non sappiamo come fare.

Noi abbiamo confidato nelle assicurazioni dateci dal Comune che i lavori sarebbero stati completati prima del mese di agosto, mentre non è così e siamo in grande difficoltà. Siamo anche molto preoccupati perchè le notizie dateci dall’assessore allo sport, Fabio Caracausi, sono molto scoraggianti ed escludono di poter disporre dello stadio in tempo utile per iniziare la preparazione della squadra”.

L’unica soluzione, dunque, pare essere quella di migrare fuori Caltanissetta e cercare un campo che accolga la squadra nissena e il presidente ribadisce che non sarà una scelta semplice. “Abbiamo preso contatti nei campi di calcio di Calascibetta e Riesi ma seza risultato. Chiederemo un incontro urgente con il sindaco Roberto Gambino per capire come regolarci anche per dare delle risposte ai tifosi che stanno tornando a manifestare un vivo interesse per la squadra rappresentativa della città”.

Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone che spiega che la ditta Fratelli Anastasi di Villafranca Tirrena ha già concluso i lavori di sottofondo del rettangolo di gioco e adesso saranno avviati i lavori per la collocazione dell’erba sintetica che costituisce la fase finale degli interventi da effettuare. “Se non ci saranno altri intoppi e ritardi il manto erboso sarà completato e fruibile prima dell’inizio del prossimo campionato per cui la Nissa potrà disputare le partite casalinghe nello stadio di Pian del Lago”.

Partite che, però, saranno disputate con grinta e competenza solo se la squadra inizierà in tempo la sua preparazione atletica e iniziare l’affiatamento tra i giocatori. Tutte fasi che, purtroppo, dovranno essere svolte fuori città. Sempre che si trovi il campo di gioco adatto.

Nella foto: una fase precedente dei lavori