Caltanissetta, Rotary Club al passaggio della campana: Fabio Tornatore è il nuovo presidente

Passaggio di consegne al vertice del Rotary Club di Caltanissetta: durante la cerimonia del Passaggio della Campana Fabio Tornatore è succeduto alla presidenza del club, ricevendo il testimone da Francesco Daina.

Cambio anche per tutte le altre cariche sociali che annualmente si rinnovano; il nuovo consiglio direttivo sarà formato dai soci Lucia Termini, Giuseppe Sagone, Laura Bordenga, Michele Mandalà, Alberto Milazzo , Salvatore Candura e Carlo Vitale.

Francesco Daina, ha chiuso l’anno sociale con un turbinio di attività iniziato giorno 28 giugno con la consegna di ben 17 panieri , colmi di prodotti locali, consegnati con l’aiuto dell’Assessore alla Solidarietà Sociale Andaloro del comune di Caltanissetta , a famiglie in difficoltà della nostra città ed il dono di un scooter elettrico ad una signora ucraina , ospite di una famiglia nissena, che necessitava di un mezzo per recarsi al lavoro.

Il giorno 29 il Rotary Club , grazie alla solidarietà dei soci ed al particolare contributo delle famiglie Cammalleri, Gruttadauria e Di Prima e con il contributo del Club Garden ha contribuito alla rinascita e valorizzazione della piazzetta Barone Lanzirotti , nel centro storico della città.

Oggi il Rotary è un’organizzazione mondiale con oltre un milione e quattrocentomila soci , uomini e donne, provenienti dalla società civile. I soci rotariani forniscono servizi umanitari, incoraggiano il rispetto di rigorosi principi etici nell’ambito professionale e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i popoli della Terra.

Tema rotariano per l’anno in corso è “Immagina il Rotary”. Alle classiche azioni rotariane di azione per la pace e la prevenzione dei conflitti, la prevenzione e cura delle malattie, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie, la salute materna e infantile, l’alfabetizzazione e educazione di base e lo sviluppo economico e comunitario si affianca in modo rilevante, come ben evidenziato dal governatore Orazio Agrò del Distretto 2110 per l’anno 2022/23, il concetto di pari opportunità, inteso come la gratificazione della meritocrazia, delle capacità e dell’attitudine al confronto e alla socialità.

Fabio Tornatore è un capace e stimato dirigente dell’azienda Tasca d’Almerita ed è membro del Rotary Club di Caltanissetta dal 2010. E’ sposato con la prof.ssa Daniela Cavaleri ed è padre di Michele ed Andrea .