1992-2022: la 5 E sperimentale dell’Istituto tecnico per Geometri trent’anni dopo

Grandi emozioni il 15 Luglio. La mitica 5 E sperimentale dell’Istituto tecnico per Geometri diplomata nel 1992 si è reincontrata in un noto locale di Caltanissetta per ricordare i bei momenti passati tra le mura scolastiche. Erano presenti sette alunni su 11.

A chiamare l’appello il Prof. Pino Li Vecchi di educazione motoria ed ancora in piena forma fisica. All’appello erano presenti: Luigi Aronica, Fernando Barbieri, Alfonso Ciulla, Fabio Di Giugno, Salvatore Naro, Michele Rizzo e Salvatore Rizzo. Assenti giustificati : Mario Dolenti, Arcangelo Vasapolli, Marcella Falzone e Mario Spanò.

Una serata all’insegna delle emozioni, dei racconti del passato e delle varie comunicazioni sui successi professionali di tutto il gruppo.

Tutti si sono ripromessi di incontrarsi nuovamente e questa volta gli assenti non saranno più giustificati. Un ricordo speciale per i docenti che non ci sono più ma il cui ricordo rimarrà sempre vivo nel cuore dei loro affezionati allievi.