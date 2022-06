Sommatino. Il 29 giugno si insedia il nuovo Consiglio comunale

SOMMATINO. E’ stato convocato il consiglio comunale dal presidente del consiglio comunale uscente, Giuseppe Cigna. L’assemblea cittadina è prevista per il 29 giugno alle ore 18 con l’insediamento dei 12 consiglieri comunali neo eletti e con il loro giuramento.

Il nuovo consiglio comunale sommatinese risulterà formato, per la maggioranza da Rosalba Sanfilippo, Mariangela Castellano, Liborio Giuseppe Cravotta, Rocco Vinciguerra, Salvatore Sammartino, Messina Rita Caterina, Salvatore Emanuele Sallemi e Ester Scalzo.

Per la minoranza da Angela Pia Cocita, Calogero Cellauro, Gioacchino Mulone e il candidato sindaco Giuseppe Galante. Dopo il giuramento dei consiglieri si procederà Ralla verifica delle condizioni di eleggibilità per la convalida degli eletti, dopo di che si esamineranno eventuali cause di incompatibilità degli stessi consiglieri neo eletti.

Il consiglio comunale procederà poi all’elezione del nuovo presidente e vice presidente del consiglio. Previsto anche il giuramento del nuovo sindaco Totò Letizia (nella foto) . Infine, si procederà all’elezione della commissione elettorale. La seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale avverrà in presenza osservando le prescrizioni anti Covid.