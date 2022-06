Sicilia, Messina: controlli per concerto Vasco Rossi, sequestro 10 kg di hashish

La prefettura di Messina ha coordinato l’azione delle forze dell’ordine che ieri, in vista del concerto serale di Vasco Rossi nella città dello Stretto, hanno effettuato numerosi controlli agli imbarcaderi privati ​​sequestrando oltre dieci chili di hashish.

Controllate 766 persone (due sono state arrestate, 10 denunciate e 25 segnalate al prefetto come assuntori di sostanze stupefacenti). Sono stati controllati anche 331 veicoli e sequestrati alimenti di provenienza non tracciabile posti in vendita senza autorizzazione e vario materiale contraffatto.