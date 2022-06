San Cataldo. Tornano le strisce rosa. Libertà e Partecipazione: “Conquista di civiltà importante”

SAN CATALDO. A San Cataldo tornano le strisce rosa. Ad annunciarlo è stato il gruppo Libertà è Partecipazione. In una nota è stato rimarcato: “Era il 2013 quando il nostro gruppo consiliare propose e fece realizzare, dall’allora amministrazione comunale, i parcheggi rosa da destinare alle donne in gravidanza o alle mamme con al seguito figli con un anno di età, in prossimità delle farmacie, presidi sanitari, poste, uffici pubblici o studi pediatrici.

Una conquista importante voluta e ottenuta dai consiglieri comunali di Libertà è Partecipazione Romeo Bonsignore e Settimio Culora che così commentarono l’iniziativa: “Un gesto di cortesia e civiltà nei confronti delle donne in stato di gravidanza e delle neomamme al fine di agevolare la ricerca di posti auto nelle zone nevralgiche di loro interesse. Con questa iniziativa vogliamo portare il nostro Comune ad essere sempre più a misura di donna, di mamma e di bambino. Si tratta di un segnale di attenzione concreta alla mobilità delle donne in gravidanza e alle esigenze logistiche delle mamme. Quest’ultime potranno vivere con più serenità i momenti di utilizzo e di parcheggio dei propri mezzi di trasporto”.

Secondo il gruppo Libertà è Partecipazione: “Questa iniziativa negli anni, nostro malgrado, è stata poco attenzionata dalle amministrazioni comunali che hanno ereditato il progetto, per queste ragioni accogliamo con enorme piacere e soddisfazione la sensibilità con la quale la nuova Amministrazione Comunale, Gioacchino Comparato Sindaco e l’Assessore alle Pari Opportunità Marianna Guttilla, si stanno subito adoperando per il ripristino delle “STRISCE ROSA”. Vogliamo altresì ringraziare i consiglieri comunali Lombardo Maurizio, Bella Adriano, Emma Massimo, Aprile Rosario, Naro Vincenzo, Alù David e Naro Cinzia per aver attenzionato la vicenda stimolando l’amministrazione nella riproposizione dei parcheggi rosa”.