San Cataldo, partita dell’amicizia organizzata da Biagio Graci e Bartolo Mangione: sport e divertimento

Ci sono amici che vanno via ma lasciano un pezzo di cuore a San Cataldo, Biagio Graci da ragazzo ha lasciato la sua amata San Cataldo per trasferirsi a Varese. Ogni anno organizza con l’aiuto di Bartolo Mangione una partita del cuore, degli affetti e dei sentimenti più alti come l’amicizia: l’amicizia e la lealtà valori indissolubili.

Alla partita disputata mercoledì 1 giugno al Valentino Mazzola sono stati invitati il Sindaco Gioacchino Comparato e alcuni esponenti politici locali, a dimostrazione che la lealtà è un valore che supera ogni steccato politico o geografico che sia. La partita è terminata con un salomonico 5 a 5, la compagine Varesina capitanata da Biagio Graci ha disputato un grande primo tempo concludendolo con un perentorio 4 a 1.

La ripresa ha visto, invece, una grande reazione della compagine Sancataldese. Risultato giusto, quasi uscito dalle pagine del libro “Cuore”. Si è ben distinto il Sindaco con una doppietta, Bartolo Mangione, schieratosi con i Varesini, nella inedita veste di portiere ha negato più volte la gioia del gol ai suoi amici locali. Una pagina di Sport e amicizia solidissima terminata con una cena in un noto albergo cittadino.