Rassegna stampa. Italia, la festa del bimbo finisce a coltellate tra il nonno e l’amico del papà

Era la festa di compleanno di un bambino, un’occasione in cui riunire familiari e amici. Si è purtroppo trasformata in una lite furibonda in cui sono stati scagliati bicchieri e in cui sono volate le coltellate. Alla fine purtroppo non hanno brillato le fiamme delle candeline ma i lampeggianti delle ambulanze e delle pattuglie dei carabinieri: un 22enne è ricoverato alla Poliambulanza con ferite giudicate guaribili in 15 giorni mentre un’altra persona, il nonno del festeggiato, è stato arrestato per lesioni aggravate.

Tutto è accaduto in un appartamento di una palazzina di Prevalle. Al piano terra vive una famiglia di origini rumene che venerdì sera festeggiava il compleanno di un bambino. Tra gli invitati anche il nonno del piccolo, che abita nella stessa palazzina, ha 48 anni e risulta incensurato, e un collega di lavoro del padre del bimbo che ha 22 anni e anche lui non risulta abbia mai avuto guai con la legge.

Nel corso della serata pare si sia bevuto molto. Attorno alle 22.30 i due uomini si sono trovati nella cucina dell’appartamento e la loro chiacchierata è via via degenerata: prima in una lite e poi in una aggressione.

Sembra che il più grande abbia insultato alcuni familiari del più giovane e alla richiesta di spiegazioni abbia risposto lanciando un bicchiere che ha colpito al collo il più giovane, una ferita profonda che ha provocato una pesante perdita di sangue anche se per fortuna non sono stati lesi organi vitali. Ma non è finita.

Il 48enne infatti, evidentemente fuori controllo, ha preso un coltello dai cassetti della cucina e con quello ha cercato di colpire ancora il collega del figlio. Il padre del bambino a questo punto si è messo in mezzo per contenere suo padre ed è stato ferito alle mani. In qualche modo i tre uomini sono stati fatti uscire dall’appartamento mentre i vicini hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati dalla stazione di Nuvolento. L’arresto del 48enne è stato convalidato e per lui disposto il divieto di dimora a Prevalle. (Paolo Bertoli – giornaledibrescia.it)