Mussomeli, unica celebrazione alla “Trasfigurazione” per la Veglia di Pentecoste

MUSSOMELI – Le comunità parrocchiali di Mussomeli in occasione della solennità di Pentecoste si sono riunite insieme, presso la Parrocchia della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello, per celebrare la Veglia di Pentecoste. Tutte presenti le sei parrocchie con i rispettivi parroci che hanno concelebrato nella liturgia presieduta dal parroco della “Trasfigurazione” don Vincenzo Giovino. Presenti l’Arciprete don Pietro Genco per la parrocchia S. Ludovico della Chiesa Madre, don Salvatore Falzone della Parrocchia del Carmelo, don Francesco Maria Miserendino per la parrocchia di Sam Giovanni Battista, don Francesco Mancuso per la parrocchia di Sant’Enrico, don Liborio Franzù della parrocchia di Cristo Re e Padre Valdecir della chiesa di San Francesco, il diacono don Pierenzo Costanzo e i fraticelli della Copiosa Redenzione che hanno animato la liturgia con un canto introitale, durante il quale i sacerdoti si sono avviati all’altare, preceduti fa un piccolo quadro sorretto in processione da alcuni parrocchiani. Unica messa dunque a Mussomeli, nella parrocchia della Trasfigurazione. per celebrare l’effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa. La solenne ricorrenza cade nel cinquantesimo giorno a partire dal giorno di Pasqua compreso.