Lavori di risistemazione della strada Mussomeli-Caltanissetta. La deputata Daniela Cardinale: «Ottima notizia, ora subito il bando di gara»

E’ stato finanziato il progetto per la risistemazione della strada Mussomeli – Caltanissetta. Una notizia che la parlamentare Daniela Cardinale ha commentato con soddisfazione. La parlamentare nissena si era occupata della problematica durante il Governo Renzi “Il progetto di risistemazione e messa in sicurezza della “Mussomeli-Caltanissetta” diventa finalmente realtà”.

“Dopo anni di impegno che parte con il Patto per la Sicilia del governo Renzi, che aveva previsto una dotazione finanziaria di 12,5 milioni – oggi incrementata a 14,5 milioni circa – si è arrivati alla sua definizione attraverso i Finanziamenti del Piano Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale Sicilia 2014/2020. In tempi rapidi quindi – prosegue la parlamentare nissena – si potrà procedere ad indire la gara senza ulteriori intoppi. Fiduciosi, restiamo in attesa della conclusione delle attività di verifica e della mera approvazione del progetto”.