Inflazione, aumentano gli affitti, l’adeguamento dei canoni peserà meno di tutti sugli inquilini di Caltanissetta: +22 euro al mese

Inflazione: Idealista, aumentano anche affitti, +58 euro a Bologna-2- Roma, 16 giu. (LaPresse) – Il report si è concentrato sulla media dei canoni di locazione richiesti negli annunci di trilocali in affitto pubblicati su idealista, in quanto si tratta del taglio immobiliare più richiesto dalle famiglie, sulle quali l’aumento dell’inflazione grave in maggiore misura. In Italia, in media, l’affitto mensile di una casa con tre stanze è di 650. Gli inquilini che hanno l’adeguamento annuale calcolato con l’indice di inflazione FOI di maggio 2022 dovranno pagare 44 euro in più al mese.La situazione, però, varia molto a seconda della città presa in analisi (il report si è concentrato esclusivamente sui capoluoghi e non sulle province per via di una base dati molto più consistente). Gli inquilini che vedranno aumentare maggiormente i canoni di locazione sono quelli di Milano (+75 euro al mese e 900 euro in più all’anno). Non va tanto meglio a chi vive in un trilocale in affitto a Venezia, che dovranno spendere 68 euro in più al mese (816 euro in più all’anno).Sul terzo gradino del podio nel ranking dei rincari maggiori si piazzano Bologna e Bolzano (+58 euro al mese), seguite da Firenze e Roma (+54 euro al mese). Anche a Como l’adeguamento dei canoni all’indice di inflazione si farà sentire (+51 euro mensili).Il capoluogo del Sud che registrerà gli aumenti più considerevoli per i canoni di locazione di trilocali è Napoli (+48 euro), appaiato con Monza, Modena e Ravenna e seguito a poca distanza da Cagliari (+45 euro).Al contrario, l’adeguamento dei canoni peserà meno di tutti sugli inquilini di Caltanissetta (+22 euro al mese). Più in generale, si registrano aumenti contenuti (non oltre i 25 euro mensili) nei capoluoghi di Frosinone, Rieti, Chieti, Isernia, Trapani, Terni, Vibo Valentia. ECO NG01 ntl 161259 GIU 22