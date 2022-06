Gela, ARCI Le Nuvole: “pronte per partire le attività estive per minori”

Saranno presentate questa sera a Gela, presso il Centro sociale di via Ascoli, le attività estive per i minori programmate dall’Associazione ARCI Le Nuvole.

L’incontro, previsto dalle ore 17.30, sarà anche l’occasione per riflettere su qual è la condizione di bambini e adolescenti nel profondo sud della Sicilia dopo due anni di pandemia.

Nei giorni scorsi il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica annuale che misura la qualità della vita dei bambini in Italia e la provincia di Caltanissetta è collocata al penultimo posto. “Aldilà dei commenti e delle precisazioni che subito dopo alcuni amministratori hanno esternato – sottolinea Giuseppe Montemagno, presidente territoriale di ARCI Caltanissetta – quello su cui vogliamo interrogarci e se è ancora possibile immaginare anche dalle nostre parti città a misura dei bambini. Stare al penultimo posto o al 70° cambia poco per la qualità di vita dei nostri bambini. Il punto è se si vuole mettere al centro le politiche per l’infanzia nella programmazione dell’agenda politica”.

La riflessione coinvolgerà anche le ragazze ed i ragazzi che parteciperanno all’incontro che si confronteranno con l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gela Nadia Gnoffo, con la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Rosalba Marchisciana e con il pediatra Cristoforo Cocchiara.

“Vogliamo capire come questi ultimi due anni, così complicati, hanno cambiato la vita dei nostri bambini e soprattutto cosa hanno lasciato – evidenzia Luciana Carfì, presidente dell’Associazione ARCI Le Nuvole, che coordinerà l’incontro di oggi – per questo abbiamo pensato di ascoltare punti di vista diversi, di persone che a vario titolo si occupano di infanzia e adolescenza e possono offrire spunti importanti per sviluppare percorsi che coinvolgano tutta la comunità e che vedano proprio i bambini come protagonisti attivi e non solo fruitori di servizi o di scelte fatte da altri”.Quello sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza è l’ultima tappa del percorso verso il Congresso provinciale dell’ARCI di Caltanissetta, in programma sabato 18 giugno sempre a Gela.

Nel corso dell’incontro saranno presentate le attività dei laboratori estivi per i minori che saranno realizzati nei prossimi giorni presso il Centro sociale ARCI di via Maurizio Ascoli