Conte: “Sentito Grillo, chi vuol lasciare il Movimento lo faccia ora”

Chi vuole lasciare il Movimento 5 Stelle lo faccia ora. Giuseppe Conte lo dice forte e chiaro. Con Beppe Grillo “ci sentiamo quotidianamente e ci siamo sentiti anche oggi. L’importanza – scandisce parlando in collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo – non è il numero dei parlamentari, è la forza del nostro progetto politico, la convinzione nei nostri principi e nelle nostre idee. Da questo punto di vista ci sono le condizioni perché il Movimento 5 stelle sia ancora più coerente, compatto e possa esprimere anche all’esterno una piena convinzione di principi e valori. Se qualcuno dovesse avere ancora qualche titubanza – dice Conte – se non è convinto, può lasciare adesso, questo è il momento giusto, c’è anche una finestra di uscita e una collocazione esterna“.