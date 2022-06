Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino: “Per coerenza e convinzione resto nel M5S”

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino resta con il Movimento 5 Stelle. Il primo cittadino di Caltanissetta, all’indomani della fuoriuscita di Luigi Di Maio e di una sessantina di parlamentari del M5S, ha voluto chiarire la propria posizione politica.

“Da parte mia sono stato eletto sindaco di Caltanissetta come candidato del Movimento 5 Stelle e, per coerenza e convinzione, voglio restare al suo interno; i nisseni mi hanno scelto come sindaco e intendo continuare a svolgere questo ruolo con lo stesso impegno e la stessa passione che ci ho messo sin dal mio insediamento”.

C’è da dire che sabato 25 giugno, alle ore 16, è in programma alla Biblioteca Scarabelli il raduno regionale del M5S. Un raduno al quale prenderanno parte anche i leader nisseni del M5S Giancarlo Cancelleri e Nuccio Di Paola che, anche loro, hanno deciso di non aderire alla proposta politica di Luigi Di Maio e di restare in seno al Movimento stesso.