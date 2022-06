Caltanissetta, Festival del New European Bauhuas: il programma di venerdì

E’ stato inaugurato, ieri mattina, il Festival del New European Bauhuas nella “Piazzetta Fuori gli schemi” che si trova nel quartiere Provvidenza proprio alle spalle della Piazzetta Girgenti a due passi dal nuovo murales realizzato qualche mese fa dall’amministrazione comunale.

“Un’iniziativa di respiro internazionale che, con grande entusiasmo e gioia, arriva proprio a Caltanissetta, nei quartieri del centro storico e in quello della Provvidenza. Il quartiere, che prima era zona di degrado e di criminalità, oggi rivive grazie allo spirito dei suoi cittadini e all’impegno di questa Amministrazione – ha commentato il Sindaco Roberto Gambino all’inaugurazione avvenuta nella giornata di ieri mattina -. Con questa iniziativa vogliamo valorizzare il centro storico e rivivere le strade della nostra città, attraverso un programma ricco di iniziative rivolte alla collettività”.

Dopo l’apertura della mostra fotografica di Ettore Garozzo e la divertente e sagace opera teatrale “Cola” messa in scena, dopo il calar del sole, dalla compagnia diretta da Marzia Ciulla, il Festival ha riaperto le porte ai cittadini auspicando che la partecipazione del pubblico possa aumentare nei numeri.

Una partecipazione ancora troppo scarna per una città che, forse, non è stata adeguatamente informata sull’evento o che, si è trovata disorientata non sapendo esattamente “dove si trova” il luogo esatto dell’evento. Trovandosi in via Barone Lanzirotti o via Palermo, davanti la scalinata del Corso Vittorio Emanuele o in Piazza Girgenti, è difficile individuare le “frecce rosse direzionali” attaccate dagli organizzatori ai muri dei palazzi. Una difficoltà riscontrata anche da chi sapeva che doveva cercare quelle indicazioni.

Una criticità che si auspica venga risolta per queste altre 3 giornate di eventi che si terranno nuovamente nella piazzetta recentemente ristrutturata e abbellita.

Il programma di oggi è fitto e variegato coinvolgendo un target di tutte le età e interessi culturali.

Dalle ore 10 l’Associazione Casa Famiglia Rosetta Onlus avvierà i laboratori di educazione ambientale

Alle ore 11 un corso di chitarra dedicato ai bambini verrà curato dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini

Dalle ore 16 alle ore 18 un laboratorio creativo promosso dal “Patto per la lettura” curato da Valentina Palermo porterà i bambini tra gli 8 e i 12 anni “Alla scoperta di nuove storie”

Dalle ore 18 alle ore 19 spettacoli di danza verranno messi in scena dal Liceo Coreutico “R.Settimo” e dall’ITET “Rapisardi – Da Vinci”

Alle ore 19 la Cooperativa Sociale Etnos porterà “L’inclusione che rigenera. Le arancine che non ti aspetti” con un laboratorio del gusto

Alle ore 21 la giornata si concluderà con un dibattito sul “Ruolo dell’arte nella rigenerazione urbana con un dibattito aperto con tutti gli artisti della città.

Nel frattempo, fino al 12 giugno, resterà aperta e visitabile la mostra fotografica “Divina Provvidenza” di Ettore Garozzo. Un percorso neorealistico per immagini che si sviluppa nel tempo e nello spazio del quartiere della Provvidenza di Caltanissetta con l’obiettivo di raccogliere gli elementi che, a modo di vedere dell’artista, rappresentano la complessità, le contraddizioni, i problemi, la ricchezza e le speranze di uno dei quartieri più antichi della città. Trenta scatti proposti all’interno dei locali ristrutturati da poco che rappresentano un punto di riflessione, lo stato dell’arte sostanziale sul quale innestare ogni discorso di Bauhaus inerente al quartiere stesso e non solo.