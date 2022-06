Caltanissetta, è morto Pino Tomaselli, storico titolare dell’armeria nel Centro Storico

E’ morto Pino Tomaselli, storico titolare dell’armeria Armi Sport di Caltanissetta.

Una passione che nata da giovane si è trasformata nel tempo in un lavoro durato ben 40 anni.

La sua armeria, in Corso Umberto, era rinomata e non soltanto per chi aveva necessità di acquistare strumenti o munizioni.

Pino, che essendo nato nel 1940 avrebbe compiuto 82 anni il 26 novembre, apriva le porte della sua attività commerciale a tutti gli amici che condividevano la sua passione trasformando quel locale del centro storico in un ritrovo di appassionati e cultori del settore.