Blitz dei Carabinieri del Nas in un ristorante cinese a Palermo. I militari del Nas hanno denunciato la titolare del ristorante per aver tenuto nei magazzini del locale 95 chili di prodotti ittici e 165 chili di prodotti carne in cattivo stato di conservazione e una parte macellata clandestinamente.

Gli alimenti, il cui valore complessivo è ammontato a circa 6mila euro, sono stati sequestrati. Alla titolare sono state elevate sanzioni amministrative per 7.500 euro.