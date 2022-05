Vallelunga. Sdegno del sindaco Montesano per l’atto vandalico alla Santa Croce nel monumento dedicato a Padre Giorgio

VALLELUNGA. Il sindaco Pippo Montesano ha inteso ringraziare, a nome dell’amministrazione comunale, tutti i cittadini che in ogni modo hanno esternato il proprio disgusto nei confronti dell’atto vandalico alla Santa Croce, al monumento dedicato a Padre Giorgio, amato e stimato da tutti i vallelunghesi.

In una nota il sindaco ha sottolineato: “È impensabile che qualcuno abbia provocato un simile scempio in luogo sacro e molto caro a tutti. I carabinieri hanno già fatto il sopralluogo, é stata fatta una formale denuncia contro ignoti e siamo certi che le forze dell’ordine risaliranno all’autore. A fronte di vandali senza nome, ci sono invece tanti cittadini che hanno dimostrato la propria disponibilità per ripulire”.

Il sindaco vallelunghese ha espresso tutta la sua riconoscenza a questi cittadini che hanno manifestato la loro disponibilità a ripulire. “Per i vandali invece – ha concluso – non ci sono parole, anche perché al momento non sapremo a chi indirizzarle. Ci auguriamo che una valida azione educativa delle famiglie possa almeno evitare che qualche altro luogo venga imbrattato e deturpato in questo modo”.