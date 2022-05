Vaiolo delle Scimmie. Galli: “non serve vaccinazione a tappeto, c’è il farmaco”

“Non credo che siamo nelle condizioni di riproporre una vaccinazione di massa” contro il vaiolo delle scimmie, “perche’ una vaccinazione ha i suoi costi in termini di effetti collaterali, soprattutto trattandosi di un vaccino contro il vaiolo. Inoltre esiste un farmaco, anche se non ancora sperimentato in modo significativo sull’uomo”.

Lo ha spiegato ad Agora’, su Rai 3, Massimo Galli, professore di malattie infettive presso l’Universita’ Statale di Milano. Il farmaco in questione e’ “il tecovirimat ed e’ disponibile in quantitativi per ora modesti ma sembra utile per tutti i tipi di vaiolo”, ha precisato Galli.

Era stato studiato per essere usato “in caso di attacchi di bioterrorismo con vaiolo e inibisce una proteina cruciale per il virus”, la P37, e conservata al 98% in tutti i virus del vaiolo. Quindi, ha concluso, “non siamo messi cosi’ male”.