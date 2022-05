“Uniti per Campofranco, Nuara Sindaco” svolta epocale per Campofranco.

CAMPO9FRANCO – Una unione e condivisione così ampia mai Campofranco. Il museo di storia locale in via Francesco Crispi è stata la splendida cornice dove sono stati presentati la lista civica “Uniti per Campofranco, Nuara Sindaco”, il candidato sindaco Rosario “Sarino” Nuara ed il candidato vice sindaco Enrico Lipari. Un museo pieno di sostenitori e semplici cittadini che hanno voluto conoscere il nome e il simbolo della lista civica che sosterrà Nuara nella campagna elettorale. Una lista civica che apre una nuova fase epocale per Campofranco, una unione e una condivisione così ampia di forze a Campofranco non c’era mai stata, un’ampia rappresentanza, con quasi tutti i candidati indipendenti. Con Nuara e Lipari, al tavolo delle presentazioni c’erano anche Rocco Corsaro e Lillo Guagenti, candidato e sostenitore della coalizione. “Mi candido per la spinta di tanti amici – sottolinea Sarino Nuara – che mi hanno pressato, invogliato, spinto a scendere in campo per questa campagna elettorale. Oggi la sola ideologia non può valere più, ci vuole condivisione di idee, eccoci perché siamo qua. C’è un disagio sociale del paese, i nostri primi interventi saranno per la scuola, la mensa e le strade. Io sono uscito dal Comune 15 anni fa ed ero vice sindaco, dopo 15 anni ritrovo la Fontana della Rinascita il fiore all’occhiello di Campofranco e non solo, come se non peggio di allora. Stessa cosa per la sala consiliare e la biblioteca. Abbiamo la squadra pronta, con tante ragazze in gamba pronte a scendere in campo. Uniti per Campofranco è il nostro simbolo, con un’araba fenice al centro che risorge, il tricolore e il colore giallo a rappresentare l’unità, la condivisione. Il nostro compito sarà riprendere i tanti problemi abbandonati, a cominciare dal disagio sociale del nostro amato paese”. Il vice sindaco in caso di vittoria sarà Enrico Lipari, attuale capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale. “Si tratta di una sVolta epocale – sottolinea Lipatri – il nostro sarà un progetto importante, a lungo termine, ambizioso ma non semplice, per le condizioni attuali di Campofranco. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che siamo rimasti troppo pochi a Campofranco per farci la guerra. Abbiamo messo da parte le ambizioni personali, io stesso 5 anni fa ero candidato sindaco, oggi voglio essere protagonista del cambiamento di Campofranco. Sarino Nuara ha saputo unire tutti. Lui è il dialogo, con lui si può parlare, in ogni casa di Campofranco è stato sempre detto chiama Sarino e Sarino è stato sempre presente e lo è anche oggi”. Rocco Corsaro ha spiegato perché uniti per Campofranco. “E’ lo spirito che vogliamo creare noi – afferma Corsaro – magari 10/15 anni fa non eravamo insieme. Oggi lo siamo per la svolta epocale di Campofranco, mettendoci la faccia in prima persona. Tutti insieme perché oggi è un brutto momento per il nostro paese, lontano dai fasti di quando eravamo 4/5.000 persone. Il nostro è un senso di responsabilità, i partiti per la prima volta non potranno servirsi dalla gente, ma sarà piuttosto il contrario”.(fonte: LA SICILIA: Gandolfo Maria Pepe)