Un convegno alla Banca Sicana: “La digitalizzazione nella P.A. e in Sanità – Elaborazione, sicurezza e trattamento dei dati”

Si svolgerà venerdì 24 Giugno, presso la sala convegni della Banca Sicana, il Convegno ECM organizzato dalla Foreip di Caltanissetta dal titolo Il Social Engineering “La Digitalizzazione nella P.A. e in Sanità – Elaborazione, Sicurezza e Trattamento dei Dati”.

Ad Aprire i lavori saranno il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, Il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, i Direttori Aziendali dell’ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, Marcella Santino, Pietro Genovese, Il Direttore Generale del Cefpas Roberto Sanfilippo, il Presidente OMCEO CL Giovanni D’Ippolito, il Commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, la Presidente di ANCRIM Deborah Capasso de Angelis e il Presidente di Banca Sicana Giuseppe Di Forti. Il coordinamento dei lavori è assegnato al Dirigente Amministrativo dell’ASP di Caltanissetta Angelo Iannello che, con la preziosa collaborazione di Emanuele Ricifari ed Alfonso Cirrone Cipolla, hanno individuato i prestigiosi relatori che dalle ore 09:00 alle ore 18:00 si alterneranno nell’esporre sulla tematica, secondo un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare.

Il cronoprogramma delle relazioni prevede gli interventi di Pietro Genovese, Carlo Solimene Dirigente del Compartimento della Polizia Postale della Sicilia Orientale, Alessandra Giunta Magistrato della Corte d’Appello di Caltanissetta, Francesco Di Rosa dello Staff di Direzione Generale ASP, Giuseppe Misuraca Direttore della C.O. 118 CL-AG-EN, Alfonso Cirrone Cipolla Responsabile della Direzione Medica del P.O. di Niscemi, Emanuele Giarrizzo Direttore Sanitario del Santa Barbara Hospital, Carmelo Pulvino Referente dei Servizi Esterni e Comunicazione Istituzionale del Cefpas, Filippo Stanco Presidente del corso di Laurea in Informatica presso UNI CT, Massimiliano Bellini Avvocato e componente del Direttivo della Camera Penale di Caltanissetta, Piera Giamporcaro Coordinatrice dell’Ufficio Infermieristico del P.O. S. Elia e Francesco Spadaro Presidente del CDA della Tactical Strategic Team Group.

I Direttori Scientifici del convegno Emanuele Ricifari, Angelo Iannello ed Alfonso Cirrone Cipolla si dichiarano soddisfatti della sinergia ottenuta tra i professionisti individuati ed assegnano alla segreteria scientifica della Foreip, gestita da Marco Leonardi, la selezione ed il coordinamento del pubblico che sarà presente.