Sommatino. Capostagno: “Istallare dissuasori di velocità per tutelare la sicurezza dei cittadini”

Il Capogruppo dell’Udc Italia a Sommatino, il Consigliere Comunale Ugo Capostagno, ha richiesto ufficialmente all’Amministrazione Comunale la possibilità di intervenire con urgenza al fine di limitare la velocità dei veicoli nel centro abitato di Sommatino, riducendo di conseguenza il rischio di incidenti con conseguenti danni a persone e cose.

“Dopo il rifacimento stradale che la Regione Siciliana ha portato avanti per il passaggio del Giro di Sicilia 2022 – trasmette il Consigliere Capostagno – sono arrivate tantissime segnalazioni dei residenti sulla pericolosità degli atteggiamenti di alcuni automobilisti. In effetti, le vie in questione hanno una conformazione tale da invogliare alle alte velocità tutti coloro che la percorrono.

Abbiamo quindi chiesto all’Amministrazione Comunale la possibilità di concordare, anche con l’ANAS, l’installazione sulla sede stradale di dissuasori di velocità per garantire la sicurezza dei cittadini e, soprattutto, di tutti i nostri bambini che affollano queste vie, tra il Parco Urbano e le varie Scuole.

Siamo ormai agli sgoccioli di un’Amministrazione sempre più lontana dai Cittadini, che ha sempre tardato a dare risposte fino ad ignorare le varie richieste”.