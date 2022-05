Sicilia, Energia: Bpm, 18,5 mln per parco eolico nell’Ennese

Banco Bpm finanziera’ con 18,5 milioni di euro la societa’ Anemos Wind per realizzazione di un impianto eolico da 50 Mw di potenza a Regalbuto, in provincia di Enna, che ne detiene la proprieta’ e lo gestisce. L’operazione, su base project, rientra nella categoria dei finanziamenti green e si inquadra in una partnership di lungo corso tra Banco Bpm e Alerion Clean Power / Fri-El Green Power, uno dei principali produttori nazionali di energia da rinnovabili.

“Siamo particolarmente Questa operazione – afferma Fabrizio Bernazzani, responsabile Mercato corporate Milano di Banco Bpm – che ci permette sia di essere al fianco di un cliente tra i più importanti in ambito energetico sia di conseguenza un percorso coerente con il nostro impegno sul fronte della sostenibilità ‘. Promuovere una reale sensibilita’ sui temi ESG, infatti, e’ una sfida che Banco Bpm ha deciso di raccogliere attuando azioni di supporto proattivo per la clientela”.