Serradifalco. Avviato l’iter per l’efficientamento energetico del Teatro comunale “Antonio De Curtis”

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno ha assegnato al Comune di Serradifalco un contributo di 70 mila euro per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico.

Il contributo è destinato ad interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’amministrazione comunale ha ritenuto di individuare l’investimento da realizzare con questo contributo procedendo all’efficientamento energetico del Teatro Comunale “Principe Antonio De Curtis”.

Si tratta di un intervento destinato ad abbattere i costi energetici legati alla gestione del Comune. L’intervento, infatti, prevede non solo l’efficientamento illuminotecnico del Teatro Comunale ma anche l’istallazione di un impianto fotovoltaico con relative batterie di accumulo energia che permetta un notevole risparmio per l’Ente comunale. A gestire tutti gli adempimenti tecnici previsti per l’utilizzazione del contributo a partire dal progetto fino all’esecuzione dei lavori sarà l’area tecnica del Comune.