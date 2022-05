Santa Caterina. Completati lavori per ripristinare percorribilità della regia trazzera di contrada Muleri

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha reso noto che sono stati eseguiti e completati i lavori di ripristino della percorribilità della regia trazzera Caltanissetta-Santa Caterina-Termini in contrada Muleri. I lavori sono stati eseguiti con fondi comunali per un importo complessivo di 20 mila euro.

Sempre in tema di strade comunali, il sindaco ha anche comunicato che sono stati affidati i lavori per il ripristino della transitabilità della strada di accesso al depuratore comunale di contrada Monaco –Arenella. Anche questi lavori sono stati finanziati con fondi comunali per un importo di circa 50 mila euro.

I lavori inizieranno già nei prossimi giorni. Il sindaco, infine, sempre restando in tema di infrastrutture, ha reso noto che il Comune di Santa Caterina ha aderito ad un bando nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) per la messa in sicurezza a salvaguardia del territorio a rischio idro-geologico dell’area e della strada di accesso al depuratore comunale che versa attualmente in pessime condizioni.

Il progetto presenta un importo di un milione di euro e, se finanziato, consentirà di risolvere un problema annoso come quello legato alla transitabilità della strada che conduce al depuratore comunale che necessita di interventi adeguati che consentano di riportarla alla sua originaria funzionalità superando le attuali criticità che, al momento, creano non pochi problemi in termini di percorribilità.