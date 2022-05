Le migliori offerte di parcheggio per l’Aeroporto di Catania

Come trovare parcheggi convenienti a costi contenuti se il nostro volo parte dal Fontanarossa.

Partire dall’Isola

Per spostarsi dalla Trinacria ci sono 2 metodi, attraverso il traghetto o in aereo. Per evitare trasferte e attese per imbarcarsi ed affrontare lunghi viaggi, il metodo più gettonato per partire dall’Isola è sicuramente l’aereo. Inoltre, imbarcare l’auto sul traghetto e oltrepassare lo stretto di Messina, per quanto conveniente, ci spalanca le porte per una lunga risalita in auto di tutta la Penisola, il che, non rappresenta un viaggio altrettanto economico, per non dire stancante.

L’Aeroporto di Catania: il primo scalo siciliano

L’Aeroporto di Catania è uno dei principali scali della Sicilia, è chiamato anche aeroporto di Catania Fontanarossa, dal nome della zona in cui è situato. Date le dimensioni, ogni anno vi transitano milioni di passeggeri sia in partenza che in arrivo, per questo motivo è importante che vi siano parcheggi per tutti i viaggiatori, a prezzi convenienti. Per trovarli è sufficiente sapere dove cercare, in questo articolo puoi scoprirlo, continua la lettura dei prossimi paragrafi.

Dove trovare i parcheggi più economici

Tra i vari siti web, quello che vanta le migliori offerte di parcheggio è certamente ParkCare. Si tratta di uno strumento di confronto e prenotazione gratuito, che consente di paragonare in modo facile e veloce i prezzi e i servizi di ciascun parcheggio. E’ conveniente prenotare in anticipo online il parcheggio in aeroporto per due ragioni. Per prima cosa occorre considerare che, specialmente in alta stagione, i posti auto più convenienti sono i primi ad esaurirsi; in secondo luogo, la prenotazione online ti consente di arrivare al parcheggio il giorno della tua partenza, con la certezza di avere un posto auto riservato ad attenderti. Non tutti i parcheggi, specialmente quelli direttamente in aeroporto, consentono questo lusso, si rischia quindi di trovarsi il giorno della partenza a parcheggiare lontano e dover affrontare lunghi viaggi a piedi con la valigia. Ma ne vale davvero la pena? Si risparmia di più con un parcheggio dotato di shuttle che ci porta in aeroporto e si fa anche meno fatica.

Prenotare online ha i suoi vantaggi

Se si effettua la prenotazione online, non ci sono solo vantaggi in termini di costo e di praticità, ma anche di flessibilità rispetto alle tue necessità. Infatti, prenotando online, puoi anche aggiungere l’assicurazione alla prenotazione per poterla modificare o cancellare quando vuoi. Inoltre, prenotando tramite la piattaforma di ParkCare, puoi usufruire di sconti importanti che abbassano le tariffe ulteriormente rispetto alla media dei prezzi. Un altro vantaggio della prenotazione online è la comodità. Non solo perché ci si può riservare un parcheggio comodamente seduti sul divano dal PC o dal proprio smatphone, ma perché, una volta portato a termine il pagamento, non c’è più nient’altro da pagare. Così, al tuo ritorno dalla vacanza o dal viaggio, quando sarai sicuramente stanco e vorrai solo andare a casa, non dovrai andare alla ricerca di casse automatiche che spesso non funzionano e ritardano solo la ripartenza verso casa. Prenoti online e quando atterri di nuovo in Sicilia, l’unica cosa che devi fare è risalire in auto e guidare per la via del ritorno.

Me ne vajo all ‘Merica e ti lasso…

E’ sì, anche per viaggi lunghi puoi prenotare il tuo parcheggio online e lasciare la tua auto al sicuro, infatti, su ParkCare, specialmente le soste lunghe sono quelle che ti permettono di usufruire dei maggiori sconti in assoluto. Devi partire per lungo tempo? No problem! Più a lungo lasci la tua auto al parcheggio e minore sarà la tariffa giornaliera per sostare con la tua vettura. Viaggiare deve essere un piacere, se costa meno ci piacerà ancora di più!