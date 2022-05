Lavoro, Lauda Europe del gruppo Ryanair continua le selezioni: il 3 maggio a Caltanissetta

Lauda Europe Ltd., compagnia aerea del Gruppo Ryanair, visto il grande successo delle selezioni avvenute a Palermo, decide di continuare le selezioni per assistenti di volo. Le selezioni per il reclutamento sono state estese e avverranno a Caltanissetta il 3 Maggio all’Hotel San Michele, Via Fasci Siciliani 6, nell’intento di continuare a offrire posti di lavoro. Le selezioni si svolgeranno in due sessioni giornaliere. Le sessioni saranno una alle 10:00 e un’altra alle 15:00. Per chi supera le selezioni è previsto un corso di formazione gratuito per l’equipaggio di cabina, retribuito con diaria giornaliera.

Il ruolo di personale di cabina offre opportunità di carriera esplorando le più belle destinazioni in Europa e in queste giornate di reclutamento, tante opportunita di lavoro verranno offerte.

Andreas Gruber, CEO di Laudamotion, del gruppo Ryanair, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di offrire ai candidati la possibilità di unirsi alla rete di basi in espansione di Lauda Europe in Austria, Spagna, Regno Unito e Croazia, dove quest’estate Lauda Europe opererà con 29 aerei. Nei prossimi anni, il gruppo Ryanair e Lauda Europe espanderanno il network, offrendo più traffico, nuovi posti di lavoro e vantaggi di carriera”.