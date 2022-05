La Costa del Mito a Napoli per le eccellenze dell’enogastronomia

Vetrina nazionale, martedì 10 maggio, a Napoli per le eccellenze della Costa del Mito, prodotto di punta della DMO Valle dei Templi. È stato un momento di confronto tra le altre eccellenze italiane del turismo sostenibile, enogastronomico ed esperienziale con la prestigiosa Università Federico II per “rilanciare – come ha dichiarato l’ex ministro e docente universitario, Alfonso Pecoraro Scanio – una grande trasformazione eco-digital e un turismo che sia sostenibile ma con una grande capacità di innovazione”.

I presenti si sono dati appuntamento per una serie di iniziative nel Mezzogiorno, alcune delle quali si svolgeranno in Sicilia e molto probabilmente ad Agrigento. “Arte, natura e cibo – Turismo culturale ed enogastronomico sostenibile” è stato il tema approfondito durante il meeting che si è svolto stamattina all’NH Panorama della città partenopea con il contributo, tra gli altri, dei sindaci di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022, di Matera, già Capitale europea della Cultura 2019, di Agrigento, Francesco Miccichè, che è anche presidente della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, e dell’amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa.

Durante l’incontro, promosso dal Corso di Laurea sperimentale ad orientamento professionale in “Hospitality Management” del Dipartimento di Economia dell’Università Federico II di Napoli, sono state proiettate alcune delle immagini più suggestive del territorio della Costa del Mito: mare, archeologia, arte, paesaggio, ma anche alcune delle eccellenze della nostra produzione agricola e agroalimentare. Nel corso del suo intervento, il sindaco e presidente del Distretto, ha anche annunciato la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura per il 2025