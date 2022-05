Finale Conference League, scontri a Tirana: 60 tifosi fermati da polizia, 48 romanisti. Dodici gli agenti feriti

La polizia dei Tirana ha reso noto, con un comunicato, che e’ salito a 60 il numero dei tifosi di Roma e Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi in serata in varie zone della citta’, con annessi scontri con le forze dell’ordine. Di queste persone accompagnate in commissariato, 48 sono di nazionalita’ italiana (in questo numero sono compresi anche coloro che erano sul bus nel quale sono state trovati mazze, cric e altri oggetti contundenti) e 12 olandesi. E 12 e’ anche l’ultimo aggiornamento riguardante il numero dei poliziotti rimasti feriti, mentre ora i romanisti sono tre.