Ecco il bilancio dei controlli del mese di aprile da parte della Polizia Ferroviaria in tutta Italia

Sono state 89 le persone arrestate e 788 quelle indagate, mentre 346.805 le persone controllate: è questo il bilancio dei controlli nel mese di aprile della Polizia ferroviaria.

La specialità della Polizia di Stato ha impegnato15.665 pattuglie nelle stazioni e 2.663 a bordo treno; 979 sono stati i servizi antiborseggio, 193 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare nel nostro Paese e 89 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Durante le giornate dei ponti primaverili e nelle vacanze pasquali sono stati intensificati i controlli anche grazie alle operazioni straordinarie organizzate dal Servizio Polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale durante l’intero mese: “Oro Rosso”, “Rail Safe Day” e “Stazioni Sicure”.

La quarta giornata “Oro Rosso” del 6 aprile, finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario; ha impegnato 559 operatori impegnati in 160 servizi di pattugliamento lungo linea e 87 su strada; sono state controllate 2.073 persone e 5 indagate e 262 i rottamai ispezionati.

Controllate di 739 località “sensibili” in tutta Italia nell’operazione “Rail Safe Day” del 13 aprile, di cui 613 stazioni, per prevenire comportamenti anomali e scorretti in ambito ferroviario che spesso sono causa di incidenti.

Infine, la quarta giornata dell’operazione “Stazioni sicure” del 27 aprile scorso, mirata al controllo di persone e bagagli in stazione, ha impegnate 1.406 operatori impegnati nelle stazioni interessate, oltre 3.100 i bagagli ispezionati, 15.417 le persone controllate, 7 gli arrestati e 35 gli indagati.