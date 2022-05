DLF Nissa Rugby, domenica 8 maggio: al trofeo Sant’Agata, under 5-7-9-11. Recupero Serie C, nisseni a Librino contro l’Amatori Catania 1963

Ferve l’attesa in casa DLF Nissa Rugby in vista dell’appuntamento regionale di domenica 8 maggio a Catania, trofeo Sant’Agata, che vedrà impegnati, al gran completo, i settori minirugby della società nissena (under 5-7-9-11). Alla trasferta prenderanno parte i quadri tecnici, tutti gli atleti delle categorie interessate e moltissime famiglie, in aderenza al mood #family che caratterizza le attività del club presieduto da Giuseppe Lo Celso: dal capoluogo partirà un bus accompagnato da un nutrito numero di automobili.

L’importante evento è promosso e sostenuto dal Comitato regionale siciliano, nell’ottica dello sviluppo della pratica del rugby sin da piccoli.

Giungeranno da tutta l’isola centinaia di piccoli atleti per ritrovarsi dalle ore 9:30 in poi, al campo Polivalente di San Giovanni la Punta, terreno di casa della società San Gregorio. Un evento che segna anche un progressivo ritorno alla normalità per l’attività giovanile della palla ovale dopo il terribile biennio pandemico.

Inoltre sempre domenica 8 maggio è in programma un recupero del campionato di serie C: alle ore 15 sul campo San Teodoro di Librino (Catania) il quindici nisseno affronterà l’Amatori Catania 1963.