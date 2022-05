Delia. Finanziato per 250 mila euro il progetto Cibelia per il commercio in rete del prodotti tramite piattaforma innovativa

DELIA. “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri)”. E’ stato finanziato per 250 mila euro il progetto Cibelia, ideato interamente in tutte le sue forme da Francesca Mugavero. Il progetto, come ha spiegato il sindaco Gianfilippo Bancheri, presentato dall’ Associazione per la tutela della Pesca di Delia IGP è il frutto di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale di Delia, guidata dal sindaco Gianfilippo Bancheri, dallo straordinario Assessore all’Agricoltura Antonio Gallo e dal team di Talè Edizioni che si occuperà della gestione dell’intero progetto.

Un ringraziamento speciale va al Presidente dell’associazione IGP, Salvatore Fontanazza.

Il Partenariato è costituto dalle seguenti aziende:

• Ditta Fontanazza Salvatore

• Ditta Spanò

• Ditta Bonsignore Giuseppe

• B&C Agricola di Bonsignore Carmelo

• Ditta Corbo Luciano

• Ditta Di Pasquale Vincenzo

• Ditta Genova Giuseppe Antonio

• Ditta Spagnolo Salvatore

• Tentazioni e Sapori di Davide Scancarello e C. Sas

• Ditta Borzellino SRL

Insieme hanno saputo interpretare le possibilità commerciali e la visibilità della loro produzione agricola e alimentare. Un progetto al servizio della qualità di un territorio, che si è mostrato pronto, collaborativo e imprenditorialmente lungimirante. La tecnologia digitale oggi è un motore di conoscenza che consente di rendere centro la periferia e di diffondere il locale nel globale. Un mercato in rete che focalizza le specificità di un’area votata ancora alla genuinità dei prodotti e alla lavorazione artigianale, fatta da mani esperte.

Il nome della piattaforma nasce da una suggestione della professoressa Marina Castiglione, che da anni si occupa di pratiche etnolinguistiche. Il nome accoglie numerose caratteristiche identitarie legate al progetto. Il primo rimando è quello alla divinità Cibele, la Grande Madre mediterranea di uomini e Dei. Nel nome c’è però anche un gioco di composizione tra la parola “cibo” e il toponimo “Delia”, il centro del nisseno da cui parte il progetto. Dunque, in un’unica parola, CIBELIA: natura, mediterraneo, cibo salutare, Delia.

Il progetto Cibelia prevede la realizzazione di una piattaforma innovativa per la promozione e la commercializzazione dei prodotti attraverso la creazione di uno spazio virtuale dedicato alla intermediazione con la possibilità da parte degli utenti di intraprendere via web un rapporto commerciale nel modello B2B. Questa piattaforma sarà collaborativa, corporativa e multimediale (corporate Social Network, B2B e B2C, in modalità (SaaS e in Cloud ), compatibile anche su Applicativo (Ios e Android), che usa l’esperienza come base per le attività di gestione, di promozione e commercializzazione. Il tutto basato sul concetto della Gamification e del real time feedback. Con un’illustrazione ludica e personalizzata, in grado di replicare, qualsiasi ambiente o locale per il cliente, un mercato virtuale dove il produttore potrà promuovere e vendere i propri prodotti e il buyer potrà visionare l’offerta coinvolto in un

ambiente personalizzato ed emozionalmente coinvolgente. La piattaforma è uno strumento di engagement. E’ uno strumentoefficace sia per la comunicazione interna che esterna (clienti, distributori, fornitori, franchising, forza vendita ecc. ecc.). Lo spazio virtuale di B2B, (tra le varie funzionalità ed algoritmi inseriti dalla nostra intelligence, in modalità versionless), avvicina gli utenti all’azienda, favorisce lo scambio delle best practice diventando l’unico canale di comunicazione interno, valorizzando e aumentando il senso di appartenenza, riducendo i costi, incrementando la produttività, e le vendite. Con B2SPACE, intendiamo fare dialogare con la communities, in un ecosistema protetto e ludico, non solamente attraverso la rete sociale, ma anche via chat e forum di gruppo. La gamification presente nella piattaforma, sarà in versione 2D. La piattaforma Cibelia sarà composta da 8 ambienti esterni ed interni ed è dedicata prevalentemente alla promozione e la vendita di prodotti del territorio Sicilia in Italia e Europa.

Ma Cibelia è molto molto più di qualcosa di interattivo. Cibelia sarà anche attività sul territorio con eventi ed educational tour.Per la parte tecnica ringrazio il progettista Carlo Giarratano e l’architetto Marco Argentati. Per la gestione documenti parte burocratica, Michael Gabriel Miccichè.