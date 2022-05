Concorso “Damarete, da 2500 anni contro la violenza” – Due premi per la Scuola secondaria di 1° grado “G. Garibaldi” di Villalba

VILLALBA – Sabato 21 maggio, nell’Auditorium dell’Istituto “Nicolò Gallo” di Agrigento, si è svolta la cerimonia di premiazione della decima edizione del premio “Damarete, da 2500 anni contro la violenza”, un concorso di prevenzione e contrasto alla violenza per le scuole secondarie di I e II grado delle provincie di Agrigento e Caltanissetta promosso dal Centro antiviolenza e antistalking “Telefono Aiuto”. La classe III A (a.s. 2019-2020) della Scuola secondaria di I grado “G. Garibaldi” di Villalbasi è classificata al primo posto nella sezione Grafo-pittorica con il cartellone “L’amore si dona non si uccide” mentre la classe II A (a.s. 2019-2020) si è classificata al terzo posto con il cartellone “Vogliamo ancora credere alle fiabe dove la donna è un fiore da accudire e non un vetro da infrangere”. In rappresentanza delle due classi premiate erano presenti gli alunni Dalila Costanza, Rosy Scarlata, Beatrice di Caro e Antonio Prematuro che attualmente frequentano la Scuola secondaria di II grado (n.d.r. A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 non è stato possibile procedere alla premiazione nel 2020 e nel 2021). L’eccellente risultato raggiunto dagli alunni è stato il frutto di un comune lavoro di riflessione e collaborazione creativa svolto sotto la guida dei proff. Raimondo Piazza (Docente di Arte) e Giuseppa Immordino (Docente di Materie letterarie), i quali hanno ricevuto a loro volta un attestato di merito con la seguente motivazione: “Per aver contribuito a radicare nei giovani alunni la cultura della non violenza e del rispetto della donna grazie ad un lavoro intriso di passione, sensibilità e impegno dando così rilievo a quei valori come l’amore e il rispetto, fondamenta delle buone relazioni sociali”. Congratulazioni ad alunni e docenti sono giunte dalla D.S., prof.ssa Rita M. Cumella, da quest’anno scolastico, reggente dell’I.C. Vallelunga-Marianopoli