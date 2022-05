Caltanissetta, Sicurezza Stradale, Studenti della Don Milani imparano divertendosi

Si sono svolte nei giorni scorsi le attività conclusive dei progetti di Educazione stradale “A passo sicuro” e “La buona strada in bici” presso l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani diretto da Antonio Diblio.

L’evento ha coinvolto gli alunni delle classi terze A/B/C/E/F/G della Scuola Primaria e gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado.

I docenti, coadiuvati dagli esperti esterni dell’ Automobil Club Italia di Caltanissetta, Dott.ssa Rita Caruso e dai signori Angelo Cumbo e Santina Scimé, hanno proposto una lezione teorica basata sulla visione di filmati sulla Sicurezza Stradale e sulle norme del Codice della Strada e soprattutto sui comportamenti corretti da tenere in strada, sia come pedoni che come ciclisti. I giovani alunni hanno partecipato con grande interesse ed hanno interagito con gli interlocutori ponendo numerose domande e portando le loro esperienze, inoltre i giovani studenti hanno cantato, recitato filastrocche, risolto cruciverba e visionato filmati su come la strada possa essere sicura solo se si rispettano i segnali stradali, il semaforo e le indicazioni dei vigili urbani.

A conclusione della mattinata è stata vissuta dagli alunni un’ esperienza ludico- pratica, infatti con biciclette e monopattini hanno potuto effettuare un percorso all’aperto corredato da segnali stradali, il tutto alla presenza di vigili urbani di tenera età che, inflessibili, hanno vigilato sul rispetto delle regole del Codice della strada.

I progetti, coordinati dai docenti Liliana Zappalà e Letizia Valenza rappresentano un fiore all’occhiello dell’Istituto e vengono portati avanti con costanza da svariati anni e sono inseriti nella macroarea della legalità, poiché un buon cittadino sarà un corretto utente della strada sia come pedone che come futuro automobilista.

I docenti coinvolti nell’attività sono stati le Insegnanti Asarisi, Castronovo, Martorana, Testaquadra, Valenza, Paterna, Lombardo, Madonia per il Plesso Rodari, e le Insegnanti Caminiti, Giambra, Giusto, Lauria, Vullo, Riggi, Blandino per il Plesso Don Milani.