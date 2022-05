Caltanissetta, Samurai Dojo: mini Corso Strategia e psicologia nella difesa personale rivolto alle donne

La Asd Samurai Dojo di Caltanissetta in collaborazione con il settore Nazionale Jujitsu Antico Csen, organizza nei giorni 02-04-06 Maggio un mini corso GRATUITO sul tema Strategia e psicologia nella difesa personale rivolto alle donne .

Il Corso , in programma dalle ore 19.30 – 20.30, sarà tenuto dal Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa , consulente esperto in Scienze forensi, investigative e criminologiche e autore del libro best seller Impara a difenderti, che metterà a disposizione la sua esperienza in ambito di Protezione Ravvicinata e Sicurezza con metodologie di auto-protezione e prevenzione delle aggressioni .

Durante il corso verrà approfondito l’aspetto emotivo e psicologico di uno scontro reale basato su principi e sviluppo di un automatico senso di autodifesa reale che chiunque può imparare in modo sano e costruttivo.

Al corso possono partecipare le donne a partire dai 25 anni in su . Le iscrizioni sono già aperte .

«Una donna deve poter vivere senza alcuna paura di incontrare qualcuno che possa ledere la sua libertà».

Il corso si svolgerà presso la : asd Samurai Dojo – Via Renato Guttuso, 23 Caltanissetta. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il M° Torregrossa. info@alfonsotorregrossa.it cell 3803101373