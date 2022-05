Caltanissetta, domenica “We Usciamo” per la Festa della Mamma di Allattamore

Domenica l’Associazione Allattamore festeggerà tutte le mamme con una grande festa alla Villa Amedeo che inizierà alle 9.30 e proseguirà per tutta la mattinata.

L’evento era stato organizzato per la scorsa settimana ma il tempo incerto ha spinto l’associazione che quest’anno è presieduta da Rosalba Lo Cascio a slittare tutto di una settimana.

Una scelta dettata dal desiderio di vivere il “ritorno alla normalità” in allegria e assoluta serenità senza che nemmeno una nuvola possa adombrare questo momento di gioia.

Hanno dato la loro disponibilità per animare gratuitamente la giornata: Alessandra Alessi, Lorenzo Ciulla, Renato Bifarella, Roberto Vitale e IlFantaboschio.

Presentatrice e moderatrice della giornata l’esplosiva Giorgia D’Angelo, anch’essa socia storica dell’Associazione Nissena e personalità carismatica molto amata dai bambini che hanno avuto l’opportunità di conoscerla.

Saranno messi a disposizione gratuita per mamme e bambini anche i laboratori, momenti di benessere e relax curati da Euroform, Katia Di Vincenzo e Martina Emma con Truccambimbi, laboratori del gusto, body painting, acconciature per mamme e bambini e massaggio neonatale.

Una performance particolarmente coinvolgente sarà quella del CORO LIS che, quest’anno, oltre a quello curato dalle “mamme” vedrà la partecipazione dei bambini, quei piccoli che alla prima performance del coro al Teatro Margherita erano ancora dei neonati in braccio alle loro mamme.

Durante la giornata verranno premiati anche i vincitori del Contest “We Usciamo”. Mamme e bambini, infatti, goliardicamente si sono messi in gioco per girare un piccolo sketch nel quale si incoraggiavano le madri a lasciare tutto e uscire per andarsi a divertire.

Un invito che l’associazione Allattamore rivolge a tutta la cittadinanza che auspica possa vedere domenica 15 maggio alla Villa Amedeo, in viale Regina Margherita, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.