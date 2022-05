Caltanissetta al Campionato Europeo di Karate: incredibile bottino di medaglie per la Fitnessprogram

Nove atleti della Palestra Fitnessprogram del Maestro Riccardo Villa sono tornati a casa, dal Campionato Europeo di KYOKUSHINKAI, con un incredibile bottino di medaglie.

Il medagliere a Catanzaro, dopo questa competizione di respiro internazionale vissuta dagli atleti di età compresa tra i 7 e i 16 anni, è stato di 7 medaglie d’oro, 3 di argento e 9 di bronzo.

Un risultato che inorgoglisce il maestro che ricopre anche il ruolo di presidente e fondatore della Federazione Mondiale I.K.O F.I.K.K. attualmente presente in 25 paesi al mondo.























“Per me è stato un vero privilegio assistere alle gare e non solo per il ruolo che ricopro nella Federazione ma anche perchè sono il maestro di questi piccoli campioni – ha commentato Riccardo Villa, 7 dan kyokushin karate -. Un risultato che fa onore non soltanto alla palestra e alle famiglie di questi giovani atleti ma anche all’Italia e alla nostra città Caltanissetta”.

Hanno partecipato e vinto Lorenzo Lo Conte (1 Classificato Kumite), Leonardo Lo Conte (1 Classificato Kumite), Michele Vitale (3 Classificato Kumite), Daniele Bosco (2 Classificato Kumite ), Francesco Bonifacio (1 Classificato Kumite), Giuseppe Sabbia (1 Classificato Kumite ), Salvatore Prizzi (2 Classificato), Manuel Rosano ( 1 Classificato Kumite ), Alessia Vasapolli (3 classificato Kata – 2 Classificato Kata interstile), Francesco Bonifacio (1 Classificato Kata – 1 Classificato Kata interstile).

Per scoprire meglio questa disciplina è possibile consultare il sito internet fikk-kyokushin.com