Ucraina, Coldiretti: a Caltanissetta festa e uova di Pasqua per bimbi

“Non è certo una Pasqua felice per gli ucraini e per questo vogliamo regalare qualche ora di serenità alle famiglie ospitate a CALTANISSETTA e provincia”. Lo dice Francesco Cucurullo, presidente della Coldiretti nissena, commentando l’iniziativa che sabato 9 aprile al Mercato Campagna Amica porterà le famiglie scappate dalla guerra con quelle ospitanti.

Sarà una festa per i tanti bambini ai quali il vescovo della città, monsignor Mario Russotto, regalerà l’uovo di Pasqua. Sempre i piccoli strappati dalla loro vita ‘giocheranno’ negli stand con gli agricoltori e poi un piatto di pasta per tutti cucinato dai ragazzi del Bus food.

“Si tratta dell’ennesima iniziativa solidale – spiega il direttore Massimo Primavera -. Oltre alla spesa sospesa alla quale hanno contribuito tantissimi consumatori, vogliamo dare un segno ancora più tangibile della nostra presenza”. L’appuntamento è alle 10 in via Fra Giarratana 82. Nello spazio antistante il mercato sarà anche allestito una piccola oasi per far divertire i bambini.